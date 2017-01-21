Manisa'da 6 HDP'li tekrar gözaltında (2)

HEPSİ TUTUKLANDI
Manisa'da, Savcılığın itirazı üzerine PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından tekrar gözaltına alınan 6 HDP'li sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
HEPSİ TUTUKLANDI Manisa'da, Savcılığın itirazı üzerine PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından tekrar gözaltına alınan 6 HDP'li sevk edildiği adliyede tutuklandı. Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
21 Ocak 2017 Cumartesi 17:32
HEPSİ TUTUKLANDI
Manisa'da, Savcılığın itirazı üzerine PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından tekrar gözaltına alınan 6 HDP'li sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
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