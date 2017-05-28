Manisa'da 5.1'lik depremin ardından artçılar sürüyor

MANİSA ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.0, 4.3, ve 4.6 büyüklüğündeki 2 artçı sarsıntı ile 4 kez daha sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünün yine Manisa'nın Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri olarak belirlediği 4 artçı sarsıntı daha meydana geldi. 4.0, 4.3, 4.6 ve tekrar 4.6 büyüklüğündeki depremler sırasıyla saat 05.14, 05.16, 05.50 ve 05.52'de meydana geldi. Manisa ve İzmir'de hissedilen depremler sonrası halk korkuya kapıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadı.

