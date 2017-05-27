Manisa'da 5.1'lik deprem

SARUHANLI (Manisa) () - MMANİSA ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem saat 18.53'te ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa ve İzmir'de şiddetli hissedilen depremde halk sokaklara fırladı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.