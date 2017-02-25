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Manisa'da 4 bin 771 acemi er yemin etti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 3 haftalık temel eğitimini tamamlayan 4 bin 771 acemi er, törenle yemin etti. Manisa'da 3 haftalık temel eğitimi tamamlayan 4 bin 405 uzun, 366 kısa dönem er...

Manisa'da 4 bin 771 acemi er yemin etti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 3 haftalık temel eğitimini tamamlayan 4 bin 771 acemi er, törenle yemin etti.
Manisa'da 3 haftalık temel eğitimi tamamlayan 4 bin 405 uzun, 366 kısa dönem er için 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç ve 12 bin 768 asker ailesi törene katıldı. Tören alanını dolduran aileler, çocuklarını görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı, cep telefonu ve kameralarla yemin törenini görüntüledi. Eğitim boyunca başarılı olan askerlere ve askerliğini Manisa'da yapmış baba ve dedelere, ödül verildi. Ödülleri, Vali Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güzgülü verdi. Ödül törenin ardından birliğe ilk katılan 2 asker tarafından kütüğe plaket çakıldı. Askerler piyade marşını okuyup, ardından yemin etti.
Askerlere ve ailelerine seslenen Albay Güvenç, Türk ordusunun gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını belirterek, "Sizleri ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü mutlak itaat, disiplin anlayışından, birlik beraberlik ruhundan ve yüce Türk milletinin güveninden almaktadır. Sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza inanıyorum" dedi.
Ardından askerler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı. Askerlerin marşlarına eşlik eden aileler de çocuklarını alkış yağmuruna tuttu. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerlerle aileleri birbirlerine kavuştu. Oğullarına kavuşan anne ve babalar gözyaşlarına hakim olamadı.

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