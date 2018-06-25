Manisa'da 3 parti milletvekili sayısını korurken, oy kaybı yaşadı (2)

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ

Murat Baybatur: 21 Nisan 1978 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümü'nden mezun oldu. Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Refah Partisi'nin kapatılmasını ardından kurulan Fazilet Partisi Gençlik Kolları'nda ve Milli Gençlik Vakfı'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 2001 yılında AK Parti Manisa Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı görevinin ardından 2011 yılında AK Parti İl Başkanlığı görevine atandı. 7 Haziran 2015'te ve 1 Kasım 2015'te AK Parti'den Manisa milletvekili olarak seçildi. Partinin MKYK üyeliğine seçildi. Almanca bilen Murat Baybatur, evli ve iki çocuk babasıdır.

Uğur Aydemir: Uğur Aydemir, 8 Aralık 1967'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Akhisar'da mali müşavirlik yaptı. 24. dönemde Manisa milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. Aydemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İsmail Bilen: 25 Ekim 1961'de Muş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. SİMPAŞ A.Ş'nin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Eğitim Gönüllüleri Derneği Kurucu üyesi oldu. 22., 23. ve 26. dönemde Manisa milletvekili seçildi. Dilekçe Komisyonu, Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretiminde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda görev aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Semra Kaplan Kıvırcık: 1976 Yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta, lise, üniversite öğrenimini Manisa'da tamamladı. 1998 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 2009-2014 yılları arasında Manisa Belediyesi Ak Parti Grubu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk annesi.

Mehmet Ali Özkan: Mehmet Ali Özkan, 1971 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde doğdu. İlköğretimini Soma'da tamamladı. Emekli esnaf bir baba ile evhanımı bir annenin çocuğu olan Özkan, 1989 Yılında Manisa İmam Hatip Lisesi'nden, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 5 Ocak 1996 tarihinden bu yana Soma'da serbest avukatlık yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Özkan 2001 yılında Manisa Barosu Soma ilçe temsilciliği görevinde bulundu.

CHP'NİN MİLLETVEKİLLERİ

Özgür Özel: 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlköğrenimini memleketinde tamamlayan Özel, daha sonra İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürdü. Bir süre sonra Manisa Lisesi'ne geçiş yaptı. Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Özel, 1997 senesinde buranın Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 24., 25. ve 26. dönem CHP Manisa milletvekili olarak görev yaptı. 18. CHP Olağanüstü Kurultayı'nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Aynı sene CHP grup başkanvekili oldu. İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: 30 Mayıs 1974 Akhisar doğumlu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı. Üniversite eğitimim boyunca çeşitli öğrenci dernek ve kulüplerinde çalıştı, üniversite bünyesinde kurulan Atılım Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. 2007 yılında CHP'ye üye oldu. Partide ilçe yöneticiliği, ilçe eğitim sekreterliği, ilçe sekreterliği görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014'te yerel seçimlerde CHP'nin Akhisar ilçesinde belediye başkan adayı oldu. Evli ve 2 erkek çocuk babası.

Bekir Başevirgen:

20 Haziran 1975 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. 1993 yılında başladığı Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü profesyonel iş yaşamına hızlıca adım atmasından dolayı 4. sınıfta bırakmak durumunda kaldı. 35. CHP Olağan Genel Kurultayında kurultay delegesi görevini üstlendi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ

Tamer Akkal: 1974 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Manisa'da, uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nde il ve ilçe başkanı olarak da görev aldıktan sonra partisinden istifa edi, İYİ Parti kurucu il başkanlığı görevinde bulundu. Lise mezunu olan Akkal, ticaretle de uğraşıyor.

MHP MİLLETVEKİLİ

Erkan Akçay: 2 Nisan 1961'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 1983 yılında Maliye Bakanlığı'nda muhasebat kontrolörlüğü görevine başladı. 1990-1996 yıllarında İzmir Defterdar Yardımcılığı, 1996-2003 yıllarında Manisa Defterdarlığı, 2003-2007 yıllarında Balıkesir Defterdarlığı ve Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23., 24. ve 26. dönemde Manisa milletvekili seçildi. Akçay daha sonra MHP Grup Başkanvekilliği görevine atandı. İngilizce bilen Akçay, evli ve 2 çocuk babasıdır.