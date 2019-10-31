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Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı
MANİSA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 1923 kişi harmandalı oynadı. Etkinliğin sonunda 1923 adet Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı. Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla...
GENEL 29.10.2019, 18:18
MANİSA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 1923 kişi harmandalı oynadı. Etkinliğin sonunda 1923 adet Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.
Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah düzenlenen resmi programın ardından kutlamalar kapsamında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda '1923 Manisalı Harmandalı oynuyor' adlı etkinliği düzenlendi. Etkinliği, aralarında Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar birlikte ilgiyle izledi. Harmandalı oyunu öncesi, çeşitli gruplar tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra meydanı dolduran 7'den 70'e her yaştan 1923 Manisalı, Harmandalı oynadı. Harmandalı etkinliğinin sonunda meydanda kurulan Büyükşehir Belediyesi standında ise, 1923 adet Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.
Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah düzenlenen resmi programın ardından kutlamalar kapsamında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda '1923 Manisalı Harmandalı oynuyor' adlı etkinliği düzenlendi. Etkinliği, aralarında Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar birlikte ilgiyle izledi. Harmandalı oyunu öncesi, çeşitli gruplar tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra meydanı dolduran 7'den 70'e her yaştan 1923 Manisalı, Harmandalı oynadı. Harmandalı etkinliğinin sonunda meydanda kurulan Büyükşehir Belediyesi standında ise, 1923 adet Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.
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