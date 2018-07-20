Manisa'da 10'u doktora mezunu 41 bin 533 kişi iş arıyor

İŞKUR Manisa İl Müdür Vekili Alattin Aslan, ilde 41 bin 533 kişinin iş aradığını duyurdu. Kayıtlı işsizler arasında büyük çoğunluğu kadınlar oluştururken, doktora mezunu 10 kişinin de işsiz olması dikkat çekti.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nde yapıldı. Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil toplantıya başkanlık ederken Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Alattin Aslan, kentin iş gücü hakkında bilgi verdi. Haziran ayı itibariyle 22 bin 350 kadın ve 19 bin 183 erkek olmak üzere 41 bin 533 kişinin iş aradığını duyuran Aslan, kentteki işsizlik oranının yüzde 5.1 olduğunu açıkladı. Aslan, "İş arayanların yaşlarına bakıldığında 20- 29 yaş arası genç işsiz sayısının daha yüksek olduğunu görüyoruz. İş arayanlar içinde 10 doktora mezunu da var. 2018 yılının ilk 6 ayında kuruma müracaat eden 59 bin 712 kişi ile görüşme yapıldı. Özel sektörde 10 bin 688 kişi işe yerleşti" dedi.

Engellilerin işe yerleştirilmesinde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Arslan, kentin ağır sanayi üzerine yoğunlaşması nedeniyle engellilerin işe yerleşemediğini söyledi. İşsizlik sigortasından 10 bin 904 kişinin faydalanmak için başvuru yaptığını, 5 bin 154 kişiye işsizlik sigortası verildiğini dile getiren Aslan, "İşveren beğenmediği işçiyi kendisi işten çıkarıyor ancak 'işçi istifa etti' diyerek bildirim yapıyor. Genelde bu olaylar arabulucuya gidiyor. Birçok kişi bu dönemde, işsizlik sigortası alamıyor. Arabulucu da çözülemediği zaman bu davalar uzun sürüyor" diye konuştu.



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