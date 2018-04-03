Manisa'da 10 bin 922 taşeron işçi kadroya geçti

Manisa Valiliği tarafından taşerondan kadroya geçişlerle ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, KHK ile taşerondan sürekli işçi ve işçi statüsüne geçmek için toplam 11 bin 809 kişinin başvuru yaptığı, 11 bin 78 kişinin başvurusunun kabul edildiği duyuruldu. Toplam 11 bin 78 başvurudan 121'inin yapılan arşiv araştırması ve sınav sonucunda uygun görülmediği, durumları uygun görülen toplam 10 bin 922 kişinin ise sürekli işçi ve işçi kadrosuna geçirildiği kaydedildi.
Manisa Valiliği tarafından taşerondan kadroya geçişlerle ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, KHK ile taşerondan sürekli işçi ve işçi statüsüne geçmek için toplam 11 bin 809 kişinin başvuru yaptığı, 11 bin 78 kişinin başvurusunun kabul edildiği duyuruldu. Toplam 11 bin 78 başvurudan 121'inin yapılan arşiv araştırması ve sınav sonucunda uygun görülmediği, durumları uygun görülen toplam 10 bin 922 kişinin ise sürekli işçi ve işçi kadrosuna geçirildiği kaydedildi.