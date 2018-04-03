Manisa'da 10 bin 922 taşeron işçi kadroya geçti

MANİSA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki 22 kamu kurum ve kuruluşunda 5 bin 894 kişinin sürekli işçi kadrosuna, Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesi ve MASKİ'de toplam 5 bin 28 kişinin, işçi statüsüne geçişlerinin tamamlandığı bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından taşerondan kadroya geçişlerle ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, KHK ile taşerondan sürekli işçi ve işçi statüsüne geçmek için toplam 11 bin 809 kişinin başvuru yaptığı, 11 bin 78 kişinin başvurusunun kabul edildiği duyuruldu. Toplam 11 bin 78 başvurudan 121'inin yapılan arşiv araştırması ve sınav sonucunda uygun görülmediği, durumları uygun görülen toplam 10 bin 922 kişinin ise sürekli işçi ve işçi kadrosuna geçirildiği kaydedildi.