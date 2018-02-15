Manisa'da 1 kadın FETÖ'den tutuklandı

Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta yapılan operasyonda, S.Ç., C.P. ve S.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.P. tutuklanırken, S.Ç. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta yapılan operasyonda, S.Ç., C.P. ve S.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.P. tutuklanırken, S.Ç. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.