Manisa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Manisa'da toplu açılış törenine katılıp, halka hitap edecek. Manisa'da hazırlıklar tamamlanırken, Ak Parti de ilçelerden gelecek partililer için 200 otobüs kaldıracak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda yapacak toplu açılış töreni ve miting için hazırlıklar tamamlandı. Meydanda yarın 14.30'daki miting için, ses düzeni ve sahne kurulumu yapıldı. Manisa Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan yollar da demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın uçakla önce İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelecek, buradan helikopterle Manisa'ya geçecek. Öğle saatlerinde Manisa'da olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan cumanamazını Hatuniye Cami'nde kılacak.Erdoğan, namaz sonrası Manisa Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra saat 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan mitingte Manisalılara hitap edecek.2 BİN 500 POLİS GÖREV YAPACAKCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa'daki programı için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Manisa başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Aydın, Ankara ve Muğla'dan gelecek yaklaşık 2 bin 500 polis görev yapacak. Güvenlik amaçlı İzmir başta olmak üzere çevre illerden de demir bariyer takviyesi yapıldı. Manisa ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyucak polisler arasında Ankara'dan gelecek 300 kişilik özel çevik kuvvet ekibi de bulunacak.AK PARTİ 200 OTOBÜSLE VATANDAŞLARI TAŞIYACAKManisa Valiliği'nin yanı sıra belediyeler ve Ak Parti teşkilatlarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlık yapıldı. Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa ziyareti için hazırlıklara devam ettiklerini söyledi. Mersinli, "İlçelerden gelecek vatandaşlarımız için teşkilat olarak 200 otobüs ayarladık. Mitingde sadece Türk bayrağı kullanılıyor. Şehrin dört bir yanını Yunusemre ve Şehzadeler belediyeleri, bayraklarla donatıyor. Cumhuriyet Meydanı Valilik tarafından süslenecek, gençlik kolları üyelerimiz de yardım edecek" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentteki 6 engelliyi evlerinde ziyaret etmesinin beklendiğini de kaydeden Mersinli, programın net olmadığını söyledi.

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