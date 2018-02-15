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Manisa Başsavcısı Çiçekli: Tek tip kıyafetler geldi

MANİSA Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) ile ilgili Manisa'da 6 bin 583 şüpheli bulunduğunu açıkladı. 5 ay içinde 1658 kişi hakkında dava açıldığını belirten...

Manisa Başsavcısı Çiçekli: Tek tip kıyafetler geldi
MANİSA Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) ile ilgili Manisa'da 6 bin 583 şüpheli bulunduğunu açıkladı. 5 ay içinde 1658 kişi hakkında dava açıldığını belirten Başsavcı Çiçekli, 430 kişinin davasının görüldüğünü, bunlardan 29'unun serbest bırakıldığını söyledi. Başsavcı Çiçekli, FETÖ'cüler için belirlenen badem kurusu ve gri renkteki tek tip kıyafetlerin kendilerine gönderildiğini duyurdu.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, il genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları ve açılan davalarla ilgili Manisa Adliyesi'nde bilgi verdi. Manisa'da 5 ay içinde 1658 dava açıldığını kaydeden Çiçekli, il genelinde 6 bin 583 FETÖ şüphelisinin bulunduğunu söyledi. Açılan davalarda 430 kişi hakkında karar verildiğini duyuran Çiçekli, 29 kişinin beraat ettiğini, 5 kişiye 10 yıl 6 ay, 1 kişiye 10 yıl, 176 kişiye 6 yıl 3 ay, 157 kişiye 7 yıl 6 ay, 17 kişiye 2 yıl 1 ay, 12 kişiye 8 yıl 9 ay, 5 kişiye 9 yıl, 3 kişiye 8 yıl 1 ay, 4 kişiye 6 yıl 10 ay, 4 kişiye 6 yıl 10 ay, 7 kişiye 2 yıl 6 ay, 5 kişiye 3 yıl 9 ay, 4 kişiye 3 yıl 1 ay, 2 kişiye 4 yıl 1 ay, 1 kişiye 5 yıl 5 ay, 1 kişiye 4 yıl 4 ay, 1 kişiye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Yargılamaların devam ettiğini ifade eden Başsavcı Çiçekli, FETÖ'nün her yerde yapılandığını belirtip, "Amacına göre hemen hemen her yerde örgütlenmiş. Amacımız bütün kamu kurumlarından, toplumun diğer kesimlerinden bu kişilerin hukuk çerçevesinde temizlenmesidir. En kısa sürede neticeye varmış olacağız. Etkin pişmanlıkta bulunan, itiraf edenlerin de cezaları düşürüldü" dedi. Yargılamada önceliği tutuklu sanıkların olduğu dosyalara verdiklerini vurgulayan Başsavcı Çiçekli, 3 ağır ceza mahkemesinin FETÖ davalarına baktığını belirtti.
TEK TİP KIYAFETLER GELDİ
Cumhuriyet Başsavcısı Çiçekli, FETÖ'den tutuklu bulunanlar için tek tip kıyafet uygulamasında yönetmeliğin çıkmasının beklendiğini açıkladı. Badem kurusu ve gri renklerdeki kıyafetlerin geldiğine dikkati çeken Çiçekli, "Yönetmelikteki şartlar belirlendiği gün uygulamaya koyacağız. Kimin hangi kıyafeti giyeceği yönetmelikle belirlenecek" dedi. Manisa'da 159 kişinin 'mor beyin' mağduru olduğunu açıklayan Çiçekli, bu kişiler arasında tutuklu bulunmadığını belirtti.
"BERAAT EDEN KAMU ÇALIŞANI İŞİNE DÖNEMEYEBİLİR"
Başsavcı Çiçekli, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında ceza davası açılıp sonuçlanan, özellikle devlet memurlarından beraat edenlerin göreve iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruyu da cevapladı. Başsavcı Çiçekli, idari soruşturmaların ve ceza soruşturmalarının ayrı ayrı yürüdüğünü belirtip, ceza davasından beraat eden kişinin dosyasında şüpheli bir durum olması halinde OHAL Komisyonu'nun kişiyi isterse göreve iade etmeyecebileceğini kaydetti.

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