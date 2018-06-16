Manisa, 2019 yılına iki yeni hastaneyle girecek

Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da kamu- özel ortaklığıyla yapılan ve 362 milyon liraya mal olacağı belirtilen şehir hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı. Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olacak, 558 yataklı hastanenin bu yıl sonunda açılması planlanırken, Sağlık Bakanlığı'nca 170 milyon liraya yaptırılan 460 yataklı yeni Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin de inşaatı tamamlandı.

Manisa'da yapımına 2 yıl önce başlanan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi, bitme aşamasına geldi. Kamu- özel ortaklığıyla yapılan hastane, Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olacak. Diğer sağlık yatırımı olan, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan 460 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin inşaatı da tamamlandı.

Manisa İl Sağlık Müdür Necip Yemenici, şehir hastanelerinin bir model olduğunu ve kamu- özel ortaklığıyla yapıldığını söyledi. Bu yıl içinde Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi'nin hizmete gireceğini dile getiren Yemenici, "Çok hummalı bir çalışma var. Hızlı bir şekilde çalışmalar ilerliyor. Yüklenici firma tarafından iç tefrişat ve tıbbi malzemeler de yerleştiriliyor. 2016 Kasım ayında başlayan inşaat 2018 yılının Kasım ayında bitecek; ancak firma ile yaptığımız görüşmelerde daha erken teslim edileceğini öğrendik" dedi.

197 bin metrekare kapalı alanda yapılan şehir hastanesinin yüzde 95'inin bittiğini kaydeden Yemenici, "558 yataklı bir hastane olacak. 220 tek yataklı, 100 oda çift yataklı, 158 poliklinik odası, 19 ameliyathane, 122 yoğun bakım yatağı ile çok büyük bir komplekse kavuşacağız. Uzun yıllar Manisa'nın ameliyathane, yoğun bakım eksiği olmayacak. İlçelerden hastalar gelecek, diğer civar illerden de hasta çekeceğiz. Hastanenin yapılması ile artık yoğun bakım hastalarımızı başka illere göndermeyeceğiz ya da yer aramak zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

'5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA OLACAK'

Şehir hastanesinin sağlık hizmeti açısından da büyük avantajlar sunacağını vurgulayan Yemenici, hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda olacağını belirterek, "Hatta çoğu 5 yıldızlı otelden büyük bir hastane olacak. 1450 araçlık kapalı otoparkımız var. Biz gezerken içinde kayboluyoruz. Bir rehber eşliğinde geziyoruz. Hastane hizmete girdiğinde hastalarımıza rehberlik eden görevlilerimiz olacak" dedi.

'HASTANEYİ 1- 2 AY İÇİNDE AÇACAĞIZ'

Manisa'nın 2019 yılına iki yeni hastaneyle gireceğini kaydeden Yemenici, mevcut Merkez Efendi Devlet Hastanesi yanındaki alana yapılan 460 yataklı yeni hastane binası inşaatının tamamlandığını söyledi. Yemenici, "Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin geçici kabulü yapıldı. Hastanenin iç düzenlemeleri yapılıyor. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ni, şehir hastanesinden daha önce açacağız. Bu yeni hastane 238 hasta odası, 90 poliklinik odası, 97 yoğun bakım odası, 13 ameliyathane odasından oluşuyor. Hastaneyi 1- 2 ay içinde hizmete açacağız" dedi.

'SAĞLIKTA ÜS OLACAĞIZ'

İki hastanenin açılmasıyla 1100 yatak, 230 yoğun bakım kapasitesine erişeceklerini belirten Necip Yemenici, iki hastanenin toplam maliyetinin 500 milyon lira olduğunu açıkladı. Yemenici, "Devasa sağlık tesisleriyle 2019 yılına girmiş olacağız. Önümüzde yeni yatırımlar var. Aile sağlık merkezleri planlamaları var. Sağlıklı hayat merkezleri, ağız diş sağlığı merkezlerimiz olacak. 16 aile sağlığı merkezi ile ilgili zemin etüdü ve arsa çalışmaları devam ediyor. Ahmetli ilçesinde de entegre hastanenin inşaatına başlıyoruz. Manisa sağlık alanında şantiyeye dönüşüyor. İki hastane ilimize sağlıkta bir vizyon katacak. Sağlıkta bölgenin üssü olacağız" diye konuştu.

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