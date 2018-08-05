 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil

‘KARŞIYIM’ felsefesini milyonların diline dolayan yönetmen, senarist ve oyuncu ‘Mandıra filozofu’ Müfit Can Saçıntı, “Öğrenmek için okul şart değil. Hipokrat hangi tıp fakültesine gitti?” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim...

‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil
‘KARŞIYIM’ felsefesini milyonların diline dolayan yönetmen, senarist ve oyuncu ‘Mandıra filozofu’ Müfit Can Saçıntı, “Öğrenmek için okul şart değil. Hipokrat hangi tıp fakültesine gitti?” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) tarafından düzenlenen etkinlikte, astronomi tutkunları ile Uludağ’ı keşfe çıkan Müfit Can Saçıntı, Türkiye’deki eğitim sisteminin alternatifsiz bırakılmasına karşı olduğunu söyledi. Formal eğitimin çocukların yeteneklerini keşfetmesini kısıtladığını ifade eden Saçıntı, “Bilimin öğretildiğini varsaydığımız okullara karşıyım. Tek öğrenme modeli okullar mı olmalı? Okul merkezli eğitim, çocukların zihinlerini dumura uğratıyor ve bizler birçok alanda onların başarılı olmasını bekliyoruz. Günümüz dünyasında ise herkes ihtiyacı olanı internet vasıtası ile öğreniyor” dedi.
Müspet bilimlerin kurucularının eğitimlerine dikkat çeken sanatçı, en iyi öğrenme yolunun deneyerek ve yaşayarak kazanılabileceğini söyledi. Üniversite sisteminin de başarıdan uzak olduğunu ifade eden Saçıntı, öğrenmek için okulun şart olmadığını vurguladı. Steve Jobs, Bill Gates gibi isimlerin öğrencilik yıllarında üniversiteyi terk ettiklerini, ancak işlerini sevdikleri için bu denli başarılı olduklarını ifade etti. Bu örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğunu ifade eden Saçıntı, “Hipokrat, İbn-i Sina hangi tıp fakültesine gitti? Diplomasız olmuyor mu? Peki, pasaportsuz seyahat mümkün mü? Evet, bence mümkün. Birinci Dünya Savaşı’na dek pasaport yoktu, öncesinde vize de yoktu” diye konuştu. Eğitim sistemine ilişkin bazı şeylerin değişeceğine inandığını ifade eden Saçıntı, uygulamalı öğrenime ilişkin en güzel örneklerin bilim merkezleri olduğunu belirtti.
'BURSA BTM ROL MODEL ALINMALI'
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden övgüyle söz eden Müfit Can Saçıntı, Bursa BTM’nin eğitimde öğrenme duygusunu güçlendirmek açısından rol model alınması gerektiğini ifade etti. Saçıntı, “Bu tür merkezler, çocuğun ilgi alanını kendisinin belirlemesine imkan tanıyor. Çocuk, dokunarak tanıyarak, deney yaparak öğreniyor. Bursa BTM, nitelikli eğitim adına neden bir okul olarak düşünülmesin?” diye sordu. Uludağ’ın doğal güzellikleri arasında yağan yağmura rağmen sevenleri ile bir saati aşkın süre sohbet eden ünlü yönetmen, sohbetin sonunda hayranlarıyla öz çekim yaptı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar