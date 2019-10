Mandalara gölet ve çamurlu suda serinlik

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesinin kırsal Elderek Mahallesi'nde meralarda otlatılan mandaların doğal gölet ve çamurlu suya girip, serinlediği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeye 7 kilometre mesafedeki 439 nüfuslu kırsal Eldelek Mahallesi, manda yetiştiriciliği ile dikkati çekiyor. Yöre sakinleri, toplam 420 mandanın bulunduğu mahallede, meralarda bu hayvanlar için doğal göletler oluşturuyor. Sütü, özellikle yoğurt ve kaymak yapımında kullanılan mandaların, yayıldığı meralarda su ve çamurlara girdiği anlarda ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Eldelek Mahallesi'ni ziyaret edip, manda yetiştiricileri ile bir araya geldi. Mandanın süt verimi az olmasına rağmen talep gören bir hayvan olduğunu belirten Cem Yalvaç, "Çünkü sütü oldukça değerli. Manda yetiştiriciliği şu an genel olarak ilçede sadece Eldelek Mahallemizde yapılıyor. Ancak Ziraat Odası olarak mandanın geniş meraları olan diğer mahallelerde de yayılmasını ve yaşatılmasını istiyoruz. Manda sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Daha çok kalsiyum içerdiği için başta kalın bağırsak kanseri olmak üzere çocukların gelişimi ve birçok konuda süt, yoğurt ve kaymağın çok faydası olduğunu biliyoruz" dedi.

'MANDACILIK SU VE MERA OLMAZSA YAPILAMAZ'

Baba mesleği manda yetiştiriciliğini 35 yıldır yaptığını belirten Bekir Koşucu, "Tarım ile uğraşırken, bunun yanında hayvancılık yapma zorunluluğumuz var. Birçok artıklarımız oluyor, bunu mandaların beslenmesinde değerlendiriyoruz. Mısır ve buğday sapları olsun, mısır silajı olsun, bunlarla mandalarımızı besliyoruz. Şu an damızlık manda yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz damızlık mandaları ise Manisa, İzmir ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerimize satıyoruz. Mera olmazsa bu mandacılığı yapmamız mümkün değil. Şu an kullandığımız mera devletin olup, 10 yıllığına kiraladık. Manda kültürü unutulmuş durumda. Biz de babadan kaldığı için bunu devam ettiriyoruz. Çünkü mandacılık su ve mera olmazsa yapılamaz. Bunlar mandacılığın yapılabilmesi için en büyük unsur. Bunlar yoksa eğer, çiftçinin manda yetiştiriciliği yapması mümkün değil" diye konuştu.

Diğer manda yetiştiricisi Nafiz Koşucu da, "Şu an elimizde 420 manda bulunmakta. Doğal koşullarda meralardan yararlanarak, manda yetiştiriciliği yapıyoruz. Mandalarımızın erkekleri ortalama 700- 800 kilo, dişileri ise 600- 700 kilo gelmekte. Mandalarımız yılda bir doğum yapmakta ve 11 aylık bir hamilelik süreleri vardır. Sağlıklı bir mandadan 30 yaşına kadar verim almaktayız. Mandalarımız doğa canlısı. Mandalarımız ayrıca güneşten etkilenmezler. Bunun da sebebi normal sığır türüne göre derilerinin çok kalın olması ve derilerinin altındaki ter bezlerinin çok az oranda bulunmasıdır. Su ve çamuru çok seviyorlar. Biz de merada yapay göletler oluşturduk. Çünkü mandalarımız çamurlu suda mutlu oluyor" dedi.