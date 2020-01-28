Flaş HaberManisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Manavgat'ta yerleşik Almanlardan depremzedelere yardım
GENEL 28.01.2020, 16:39
3
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Marion Füller ve Michael Kiggand, Elazığ'daki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi. Hazırladıkları kıyafetleri belediye yetkililerine teslim eden yerleşik Almanlar, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Belediye Başkan'ı Şükrü Sözen'e böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.
Manavgat Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlara halkın katılımıyla yardım kampanyası düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi önünde sabah saatlerinde başlatılan kampanyaya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Mustafa Ceylan, Halis Akkaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar'la birlikte vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mağaza sahipleri, iş insanları ve vatandaşların getirdiği battaniye, yorgan yastık, giyecek, ayakkabı, elektrikli soba, ve gıda malzemelerinden oluşan koliler, TIR'a yüklendi.
YERLEŞİK ALMANLARDAN KIYAFET YARDIMI
Düzenlenen yardım kampanyasına Çolaklı Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Almanlar Marion Füller ve Michael Kiggand da duyarsız kalmadı. Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Marion Füller ve Michael Kiggand, hazırladıkları kıyafetleri belediye yetkililerine teslim etti. Getirdikleri malzemeleri deftere kayıt ettiren Füller ve Kiggand, Atatürk Kültür Merkezi önünde yardımların toplanmasını, kolilere konmasını ve TIR'a yüklenmesini izledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile de sohbet Marion Füller ve Michael Kiggand, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Başkan Sözen'e böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.
Başkan Şükrü Sözen, Manavgatlıların kampanyaya gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Elazığ için el ele yardım kampanyamız, yardımsever, paylaşımcı Manavgat halkımızın büyük ilgi ve desteğiyle başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Kentimizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, karınca kararınca yardımlarını Manavgat Belediyesi ekiplerimize teslim ediyor. Halkımızın kampanyamıza gösterdiği göz yaşartıcı duyarlılık için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Manavgat Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlara halkın katılımıyla yardım kampanyası düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi önünde sabah saatlerinde başlatılan kampanyaya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Mustafa Ceylan, Halis Akkaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar'la birlikte vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mağaza sahipleri, iş insanları ve vatandaşların getirdiği battaniye, yorgan yastık, giyecek, ayakkabı, elektrikli soba, ve gıda malzemelerinden oluşan koliler, TIR'a yüklendi.
YERLEŞİK ALMANLARDAN KIYAFET YARDIMI
Düzenlenen yardım kampanyasına Çolaklı Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Almanlar Marion Füller ve Michael Kiggand da duyarsız kalmadı. Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Marion Füller ve Michael Kiggand, hazırladıkları kıyafetleri belediye yetkililerine teslim etti. Getirdikleri malzemeleri deftere kayıt ettiren Füller ve Kiggand, Atatürk Kültür Merkezi önünde yardımların toplanmasını, kolilere konmasını ve TIR'a yüklenmesini izledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile de sohbet Marion Füller ve Michael Kiggand, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Başkan Sözen'e böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.
Başkan Şükrü Sözen, Manavgatlıların kampanyaya gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Elazığ için el ele yardım kampanyamız, yardımsever, paylaşımcı Manavgat halkımızın büyük ilgi ve desteğiyle başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Kentimizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, karınca kararınca yardımlarını Manavgat Belediyesi ekiplerimize teslim ediyor. Halkımızın kampanyamıza gösterdiği göz yaşartıcı duyarlılık için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
8°
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:11
|Öğle
|13:22
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016