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Manavgat'ta göreve başlayan atlı jandarmaya turist ilgisi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı. Side Apollon Tapınağı'nda atlı jandarmayı gören turistler...

Manavgat'ta göreve başlayan atlı jandarmaya turist ilgisi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı. Side Apollon Tapınağı'nda atlı jandarmayı gören turistler fotoğraflarını çekti.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle 1'i kadın 2 binici Manavgat'a geldi. 3 at ile göreve başlayan atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.
SELFİE ÇEKTİLER
Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı'nda gezen atlı jandarma, turistlerden büyük ilgi gördü. Çocuklar atları severken, turistler bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistler atlı jandarmalarla selfie çekti. Atlı jandarmanın, turizm sezonunun sonuna kadar Manavgat'ta görevini sürdüreceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

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