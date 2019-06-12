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Manavgat'ta düşen eğitim uçağının pilotu toprağa verildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçuşu sırasında düşen tek motorlu Cessna tipi uçağın pilotu Levent Arslan'ın cenazesi toprağa verildi. Manavgat'ın Ulualan Mevkii'ndeki toprak pistten 10 Haziran'da...

Manavgat'ta düşen eğitim uçağının pilotu toprağa verildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçuşu sırasında düşen tek motorlu Cessna tipi uçağın pilotu Levent Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Manavgat'ın Ulualan Mevkii'ndeki toprak pistten 10 Haziran'da eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Pilot Levent Arslan ile uçaktaki İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen yaşamını yitirdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise yaralı kurtuldu.
Türk Hava Kuvvetleri'nde yüzbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra özel bir sivil havacılık firmasında eğitim pilot olarak çalışan Levent Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün Ukrayna asıllı eşi Irina Arslan tarafından alındı. Uncalı Mezarlığı morguna getirilen Levent Arslan'ın cenazesi, buradaki işlemlerin ardından bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kazada yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

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