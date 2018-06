Manavgat'ta atlı jandarma timi görev başında

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm sezonu boyunca sahil, park ve ormanlık alanlar gibi araçla girilemeyen yerlerde güvenliği sağlayacak atlı jandarma timi göreve başladı.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Manavgat'ta Side başta olmak üzere turistik bölgelerde atlı jandarma timi de güvenliği sağlamak amacıyla görev yapacak. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle gönderilen atlı timler, Side'ye geldi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen 3 at ve 2 biniciden oluşan tim, turizm bölgelerinde güvenliğin sağlanması için görev yapacak. Ekim ayına kadar görev yapacak atlı jandarma timi, sahiller ve Titreyengöl bölgesindeki ormanlık alanlar ile tarihi yerler gibi araçla girilemeyen yerlerde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için turizm sezonu boyunca devriye görevinde bulunacak.

Bir kadın astsubay kıdemli üstçavuş ve astsubay kıdemli çavuştan oluşan atlı jandarma timi, ilk görev gününde Side sahil kesimi, Antik Tiyatro, Side çarşısı ve Apollon Tapınağı'nda devriye görevi yaptı. Side'de göreve başlayan atlı birlik turistlerden yoğun ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, Side Antik Kenti, plaj ve Apollon Tapınağı önünde devriye gezdi.

