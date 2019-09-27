Manavgat'ta annesinin bakamadığı çocuklar korumaya alındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, elektrik ve suyu kesik, çöple dolu evde anneleriyle yaşayan 1, 3, 5 ve 6 yaşlarındaki 4 çocuk, koruma altına alındı. Anne Merve K. de 'Aile yükümlülüğünü ihlal’ suçundan gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

Manavgat’ın Side Mahallesi 532 Sokak’ta bulunan evde 1, 3, 5 ve 6 yaşlarında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Merve K.'nin çocuklarının bakımını yapamadığı, evin de çöp ve pislik içerisinde olduğu ihbarı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde eve gelen görevliler, elektrik ve suyu olmayan, içi çöp dolu evde kalan çocukları, savcının talimatıyla aldı. Çocuklar, Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evi’ne teslim edildi.

Anne Merve K. ise 'Aile yükümlülüğünü ihlal’ suçundan gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren Merve K., ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını, evin elektriğini ve suyunu kestiğini, bu nedenle evde temizlik yapamadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.