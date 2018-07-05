Manavgat'ta 3 ayda 3 festival

Tolga YILDIRIM- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 11-14 Temmuz'da 8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali, 10-12 Ağustos'ta 22. Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, 15-22 Eylül'de de 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin halkın ve turistlerin katılımıyla kent ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 11-14 Temmuz'da 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, barış ve dostluğa çağrı yapmak adına motosiklet festivalinin yanı sıra yaz döneminde ilçede 10-12 Ağustos'ta 22. Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, 15-22 Eylül'de de 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin düzenleneceğini dile getirdi.

YAZ ŞÖLENİ MOTOSİKLET FESTİVALİYLE BAŞLAYACAK

Başkan Şükrü Sözen, motosiklet festivalini son derece önemsediklerini vurguladı. Ülke genelinde sadece müzik dinletisi ile küçük aktivitelerle festivallerin yapıldığına değinen Sözen, motosiklet festivalinin ülkede farklılıkları ortaya koyarak alışılmışın dışında etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkedeki 120 spor kulübünden aileleriyle 4 bin civarında motosiklet tutkununun geleceğini belirten Sözen, etkinlik kapsamında Haluk Levent, Manuş Baba, Gripin'in sahne alacağını söyledi. Sözen, festivalde dünyaca ünlü motosiklet şovmeni Troger Mokus'un gösteri yapacağını da anlattı.

İlçe için ayrı bir öneme sahip Manavgat Barış Suyu Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 22'ncisinin yapılacağına dikkati çeken Sözen, festivalde günde 40 bin insanın etkinliklere katılacağını aktardı. Sözen, festivalde Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulacak Barış Köyü'nde yapılacak etkinliklerin yanı sıra Hadise, Serdar Ortaç, İrem Derici, Yüksek Sadakat'in sevenleriyle buluşacağını anlattı.

FESTİVALLERDE ÇOCUK İSTİSMARINA FARKINDALIK YARATILACAK

Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin 15-22 Eylül'de yapılacağını dile getiren Sözen, festivalde Side'deki tarihi yapıya uygun etkinlikler hazırladıklarını söyledi. Festivalde Cem Adrian'ın sahne alacağını aktaran Sözen, etkinliklerde halkın güzel vakit geçirmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yaz döneminde ilçede yapılacak festivallerde çocuk istismarına farkındalık yaratmaya gayret edeceklerini vurgulayan Sözen etkinliklerde 'Çocuğumuza Dokunma' sloganının işleneceğini söyledi. Sözen, yaz döneminde yapılacak festivallerin yerli ve yabancı turistlerin da katılımıyla ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

İMAR AFFININ SİDE'Yİ KAPSAMASI

Side'nin tarihi yapısına, güzelliğine değer katma amacıyla çalışmaları olduğunu kaydeden Sözen, Manavgat Belediyesi’nin 2 yıldır hayata geçirmeye çalıştığı düzenleme projesinden bahsetti. Side'yi turizm destinasyonuna dönüştürmek için çalışmaları anlatan Sözen, son çıkarılan imar affının Side'yi kapsamasından yakındı. Sözen, "Atılan her adım illa doğru diye yorumlanamaz. İmar affı maalesef dünyaya mal olan Side'yi kapsadı. Bu benim vicdanen kabullenebileceğim bir şey değil. Side gibi özel yerlerin imar affı dışında tutulması gerekiyor. Side ile ilgili imar affının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Tarihi yapının yanında 5 katlı bina Side'ye yakışmıyor. Bu gözden kaçmanın telafi edileceği günü bekliyorum. Sit alanlarındaki kıyı kenar çizgilerindeki olumsuz yapılara olur veren yapıyı kabullenmem mümkün değil" diye konuştu.

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