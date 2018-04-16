Manastır 100 yıl sonra ibadete açıldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde bulunan Aziz Aho Manastırı, 100 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Açılışta konuşan Vali Ahmet Deniz, "Bizler farlılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde 6'ncı yüzyılda yapılan ve 100 yıldır harabe halde bulunan Aziz Aho Manastırı onarılarak yeniden ibadete açıldı. Açılışa, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Rahip Daniey Savcı ve aslen Arıcalı olan Avrupa'da yaşayan Süryaniler ile vatandaşlar katıldı. Süryani kadınlar, manastıra gelen protokolü zılgıtlarla karşıladı.

Vali Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada "Batman, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş'ın, Mevlana'nın sevgi, hoşgörü tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Bizler farklıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Çünkü, bir cihan imparatorluğu üzerinde yaşıyoruz. Elbette farklıklarımız olacak; farklı dine mensup, farklı dillere mensup, farklı etnik yapıya mensup. Önemli olan birliğimiz beraberliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm vatandaşlarımızın ibadet etme özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Türkiye'de bunu görebiliyorsunuz. İşte Arıca köyümüzde manastır açıyoruz. Birçok Anadolu şehrinde kilise, cami, sinagog yan yanadır. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Bu sevgiye, bu hoşgörüye, kucaklamaya ihtiyacı var. Bu coğrafyanın da buna ihtiyacı. Hayırlı olsun" dedi.

Manastırın açılışına katılan rahip Daniel Savcı ise "Bugüne kadar Aziz Aho Manastırı yıkık dökük ve harabe durumdaydı. Son yıllarda bu köyden olan Süryaniler bu manastırın hizmete girmesini istedi. Çünkü, binanın yapılması 6'ncı asrın başlarına dayanıyor. Maalesef geçmişe yönelik çok kalıntı kalmamış ama en azında burada ayin yapılan bir bölümü olduğu gibi kalmıştı. Manastırının ayakta alan duvarları 6'ncı asra aittir. Bu Manastır, özelikle Arıca köyü, Avrupa'da kalan Süryaniler ve devletin katkılarıyla yeniden inşa edildi. Bu manastırın bugüne gelmesi için devlet yetkilileri elinden gelen her şeyi yaptı. Ayrıca Süryani cemaati de manastırın yapımı için katkılarda bulundular. Manastırın yapımı tamamladığı için açılışı için toplandık. Bugünkü açılışta özellikle Arıca köyünde olan ve Hollanda'da yaşayan Süryaniler de var. Bugün sevinçliyiz" diye konuştu.

'MANASTIRININ ONARILMASI BİZİ DE MUTLU ETTİ'

Arıca Köyü Muhtarı Mehmet Şafi Ekinci de bugün köy adına çok sevinçli olduklarını ifade ederek, "Köy halkı adına tüm Süryani arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel bir eser çıktı, köyümüze hoş geldiler. Manastırın yapımında katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Özelikle Rahip Bey de çok çalıştı" dedi.

Açılışa katılan Mardin Midyat Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samual Aktaş ise manastırın 6'ncı asırdan kalma bir Manastır olduğunu belirterek, "Yıkılmıştı yeniden yapıldı. Bunun için Sayın Batman Valisi Ahmet Deniz, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e çok teşekkür ederim. Köy halkının da yardımıyla manastırımız açıldı. Bugün sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Hollanda'dan gelen Süryaniler 100 yıl sonra manastırda mum yaktı.



FOTOĞRAFLI