Maltepeli 15 bin kadın 'Boğaz'da Tekne Turu'na çıkacak

İSTANBUL, () – MALTEPE Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen “'Maltepeli Kadınlar Tekne Turunda Buluşuyor” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Tekne turunda kadınlara seslenen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç "10 gün içinde 15 bin kadına ulaşmış olacağız. Temmuz ve Ağustos’ta da bu turlarımız devam edecek” dedi.

Maltepe sahilinde kendilerini bekleyen teknelere binen kadınlar, İstanbul Boğazı’nı gezdi. Gezi esnasında boğaz kenarında yer alan tarihi eserler ve binalarla ilgili bilgi alan kadınlardan bazıları daha önce böyle bir gezi fırsatı bulamadıklarını ve bu gezintiden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Boğazın serin sularında müzik grubunun çaldığı şarkılarla kurtlarını döken kadınlar, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Ev hanımı Hanım Akın, Ebru Çınar,Leyla Yenilmez ve Gülay Yücel düzenlenen etkinliği çok beğendiklerini ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Anne kız olarak boğaz turuna katılan Emine Erol ve Demet Erol “Eğlenmeye geldik. Gayet güzel oldu. Oynuyoruz, izliyoruz, çok eğleniyoruz” dedi.

“İSTANBUL’DA DENİZE AYAĞINI SOKMAMIŞ KADINLARIMIZ VAR”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 4 yıldır devam eden ve kadınlar tarafından öneri gelmesiyle başlatılan Boğaz Tekne Turu’nda kadınlara seslendi. Daha önce şehir dışı turlarının da yapıldığını belirten Kılıç, “Kadınlar yıllardır yaşadıkları mahalleden uzaklaşarak yılda 1 gün bir araya geliyor. Aynı mahallede olmalarına rağmen birbirlerini tanımayan kadınlar burada tanışıyor. 30-40 yıldır İstanbul’da yaşamasına rağmen boğaz turu yapmamış, köprüyü görmemiş, denize ayağını sokmamı kadınlarımız var. Bu projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak görerek sürdürüyoruz. 10 gün içinde 15 bin kadına ulaşmış olacağız. Temmuz’dan sonra Ağustos’ta da bu turlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Yaklaşan seçimle ilgili de konuşan Kılıç, “Halkımız sandığa gittiğinde kendi hür iradesiyle karar verecektir. Artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorsa zaten oyunu da ona göre kullanacaktır. Ülkemize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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