Maltepe’de bin 352 mağdur kadına ücretsiz destek sağlandı

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri’nde bugüne kadar bin 352 mağdur kadına ücretsiz psikolojik, sosyolojik ve hukuksal destek sağladı.

Maltepe Belediyesi, Kadın Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilçedeki kadınlara, engellilere ve 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 5 yılda hizmete açtığı Süreyyapaşa Cam Tasarım Atölyesi, MATAŞ Halı ve Tekstil Atölyesi ve Kadın Girişimcilik Mutfağı gibi atölyelerde kadınlara iş imkanı sundu. Ayrıca 18 mahallede düzenlenen kadın buluşmalarına, 7 bin 750 kadın katıldı.

KADINLAR KENDİ İŞ YERLERİNİ AÇIYOR

İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile hizmete açılan Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda KOSGEB desteği ile 241 kadına pasta ve aşçı çıraklığı ile servis elemanlığı eğitimleri veren Maltepe Belediyesi, bu kurslara katılan onlarca kadının kendi iş yerlerini açmasına da destek oldu. Küçükyalı Mahallesi’ndeki Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi ile Gülsuyu Mahallesi’ndeki Kadın Danışma Merkezi’nde bugüne kadar, bin 352 mağdur kadına ücretsiz psikolojik, sosyolojik ve hukuksal destek sağladı.

Belediye ayrıca toplu taşıma araçlarını kullanamayan 4 bin 292 engelli vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmeti sundu. 295 engelli vatandaşı da aileleriyle birlikte her yaz düzenlenen Engelsiz Yaz Kampı’na götürdü.

Maltepe Belediyesi´nin, 50 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak için hizmete açtığı Girne Mahallesi’ndeki Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde de 13 bin kişiye hizmet verildi. Kitap okuma, film izleme, hobi bahçe düzenleme çalışmaları yapıldı. Tiyatro, halk oyunları, dekoratif ahşap süsleme, satranç, spor, yoga, koro çalışmalarına 150 kursiyer katıldı.