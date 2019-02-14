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Maltepe’de 14 Şubat’ta 15 çift dünya evine girdi

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Maltepe Belediyesi’ne başvuran 15 çift dünya evine girdi. Çiftlerin nikahını kıyan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine...

Maltepe’de 14 Şubat’ta 15 çift dünya evine girdi
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Maltepe Belediyesi’ne başvuran 15 çift dünya evine girdi. Çiftlerin nikahını kıyan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen 15 çift, Maltepe Belediyesi Küçükyalı Evlendirme Dairesi’ne başvuruda bulundu. Çiftlerin nikahını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kıydı.

“ALLAH HEPSİNİN BAHTINI AÇIK ETSİN”

Sevgililer Günü’nün anlamına yakışır bir güne şahitlik ettiğini ifade eden Kılıç, “Böylesi anlamlı bir günde, yüreğini sevgiye açan vatandaşlarımızın dünya evine girmelerine şahitlik ettiğim için mutluyum. Allah hepsinin bahtını açık etsin. Uzun ve mutlu ömürleri olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıyacak çocuklar yetiştirsinler. Allah yüreklerinden sevgiyi, bedenlerinden sağlığı eksik etmesin” dedi.

“BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından nikahları kıyılan Musa Cömert ve Şule Çetin çifti, “Birbirimizi çok seviyoruz. Evlilik planları yaparken dedik ki ömür boyu gülümseyerek anımsayacağımız bir nikahımız olsun istedik. Maltepe Belediyesi, bu isteğimizi kırmadı. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadığı için belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tüm çiftlerin Sevgililer Günü kutlu olsun” diyerek duygularını ifade etti.

 35 YIL SONRA NİKAH TAZELEDİLER

Sevgililer Günü’nün unutulmaz çifti ise 67 yaşındaki Ali İnandım ve 63 yaşındaki Zerrin İnandım oldu. 35 yıldır evli olan İnandım çifti, Sevgililer Günü’nde birbirlerine anlamlı bir hediye vererek, nikah tazeledi.

 

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