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Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde "hafriyat kamyonlu" engel
Maltepe Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren firma alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonları çekerek kapattı. Protestoyu gerçekleştiren firma son yapılan...
GENEL 04.10.2019, 19:00
Maltepe Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren firma alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonları çekerek kapattı.
Protestoyu gerçekleştiren firma son yapılan temizlik işleri ihalesinin de davet usulü olmadan başka bir şirkete verildiğini öne sürdü. Alacaklarının tahsil edemediğini iddia eden firma, Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları parketti. Alandaki temizlik araçları çıkış ve giriş yapamazken protestonun alacaklar ödene kadar süreceği belirtildi.
Protesto nedeniyle giriş ve çıkışı kapanan alan havadan da görüntülendi. Maltepe Belediyesi konuyla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti. Giriş ve çıkışı kapatan şirketten yapılan açıklamada ise alacaklarının bulunduğu belirtilirken, "Belediyenin beklentisi bizim alanı terketmemiz yönünde olabilir. Fakat zemininden atölye tesislerine kadar tüm giderlerinin tarafımızdan karşılanarak kurulan alanda, sözleşme sonrası işlerimiz de bulunduğundan mevcut alanı kullanmaya devam etmekteyiz" denildi.
Protestoyu gerçekleştiren firma son yapılan temizlik işleri ihalesinin de davet usulü olmadan başka bir şirkete verildiğini öne sürdü. Alacaklarının tahsil edemediğini iddia eden firma, Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları parketti. Alandaki temizlik araçları çıkış ve giriş yapamazken protestonun alacaklar ödene kadar süreceği belirtildi.
Protesto nedeniyle giriş ve çıkışı kapanan alan havadan da görüntülendi. Maltepe Belediyesi konuyla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti. Giriş ve çıkışı kapatan şirketten yapılan açıklamada ise alacaklarının bulunduğu belirtilirken, "Belediyenin beklentisi bizim alanı terketmemiz yönünde olabilir. Fakat zemininden atölye tesislerine kadar tüm giderlerinin tarafımızdan karşılanarak kurulan alanda, sözleşme sonrası işlerimiz de bulunduğundan mevcut alanı kullanmaya devam etmekteyiz" denildi.
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