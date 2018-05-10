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Maltepe sokak hayvanları için seferber oldu

MALTEPE Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam şartları ve bakımları ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Maltepe Belediyesi tarafından, yılın ilk dört ayında, 3 bin 454 sokak hayvanı tedavi edildi.  Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına...

Maltepe sokak hayvanları için seferber oldu
MALTEPE Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam şartları ve bakımları ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Maltepe Belediyesi tarafından, yılın ilk dört ayında, 3 bin 454 sokak hayvanı tedavi edildi. 

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam eden Maltepe Belediyesi’nin  Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hekimler, 2018’in ilk dört ayında, 3 bin 454 sokak hayvanını tedavi ederek sokak hayvanlarına yönelik bakım seferberliği başlattı.

Tedavi edilen hayvanların içinde 831 kısırlaştırma işlemi de başarıyla gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, 158 kapalı ve açık alanda ilaçlama yapılıp, 160 hayvana mikroçip takılırken, 722 gıda işletmesinin de denetimi gerçekleştirildi.

“HAYVANLAR OLMADAN BİR DÜNYA YAŞANILIR OLMAZ”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Varlıklarıyla huzur veren can dostlarımız için, daha güzel bir yaşama alanı yapmak için çalışıyoruz. Bu dostlarımızdan merhametinizi esirgemeyin. Onlarsız bir dünya, yaşanılır bir dünya olamaz. Bu evrende onlara da yaşama alanı yaratmayı unutmayalım. Bizlere en iyi dost, onlardır” dedi.

( FOTOĞRAFLI)

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