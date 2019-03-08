Maltepe kadın dostu belediye seçildi

İSTANBUL, () -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı TEPAV tarafından yapılan 'kadın dostu ilçe' araştırmasında Maltepe, ilk 10 belediye arasına girdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’mizde kadınlar, hak ettikleri yeri daha çok alacaklar. Bu onur, Maltepeli kadınların eseridir” dedi.

Maltepe Belediyesi, 214 belediye arasından 'Kadın Dostu İlçe' olarak ilk 10 belediye arasına girdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından 'Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Kadın Dostu İlçeler' raporu hazırlandı. Rapor, 'Belediyelerin Stratejik Planlarında Kadın' ve 'Sosyal Medyada Kadın' olmak üzere iki başlık üzerinden incelendi. Raporda kadın dostu ilçeler, kadınların yerel hizmetlere, istihdam olanaklarına ve yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak, erkekler ile birlikte kent yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen ilçeler olarak tanımlandı. Bu kapsamda Maltepe Belediyesi, 214 belediye arasından stratejik planında kadına en çok yere veren ilk 10 belediye arasına girdi.

MALTEPE’DE VURGU: KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Raporda, Maltepe Belediyesi'nin 80 kez kadın kelimesinin geçtiği 2015-2019 Stratejik Planı’ndan şu şekilde söz edildi:

"Maltepe (İstanbul) İlçe Belediyesi, Stratejik Planı’nda, kadına yönelik şiddetin azaltılması için temel amaç ve eylemlerini sıralamıştır. Planda kadına yönelik şiddetin önlenmesinin temel hedefler arasında olduğu belirtilmiş ve bu kapsamda faaliyet alanlarına yer verilmiştir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim materyallerinin hazırlanması, farklı sebeplerden dolayı (şiddet, fuhuş, insan ticareti, madde bağımlısı) mağdur olan kadınlar için ihtisaslaşmış konukevlerinin açılması, bu kişilerin ekonomik hayata kazandırılması, kent planlamalarının kadınların güvenliğini sağlayacak şekilde oluşturulması, plan kapsamında hedeflenmiştir."

Maltepe Belediyesi’nin stratejik raporunda kadına dönük en çok aranan ilk 10 kelimeyse, şöyle sıralandı:

"Erkek kadın”, “kadın erkek”, “kadına yönelik”, “kalan kadınların”, “kadınlara yönelik”, “kadınlar ve…”, “ve kadın mağduru kadınlar”, “kadın sığınma”, “planı kadın”, “kadınlar için.”Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’mizde kadınlar, hak ettikleri yeri daha çok alacaklar. Bu onur, Maltepeli kadınların eseridir” dedi.