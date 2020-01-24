Maltepe devlet hastanesi'nde yangın (1)

İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL () MALTEPE Devlet Hastanesi acil girişinde yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken çıkan duman hastanede kısa süreli paniğe neden oldu.

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