Maltepe'deki bir AVM'de kavga paniği...

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-MALTEPE Cevizli'de bir alışveriş merkezinin sinema katında yaşanan kavga sırasında panik yaşayan vatandaşlar, güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Cevizli'deki bir alışveriş merkezinin sinema katında bilet sırasında bekleyen kişiler arasında kavga yaşandı. Kavga edenlerden birinde silah görüldüğünün iddia edilmesi üzerine alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar arasında panik yaşandı. Güvenlik görevlileri panik üzerine vatandaşları tahliye etti. İhbar üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan kişileri tespit etmeye çalışıyor. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.

Alışveirş merkezindeki panik anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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