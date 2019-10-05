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Maltepe'de uçan çatının altında kalan araçlar çıkarıldı
Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ , İSTANBUL- MALTEPE'de sokağa uçan çatının altında kalan otomobiller çıkarılırken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı sokağa uçtu. Çatı parçalarının...
GENEL 05.10.2019, 14:33
Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ , İSTANBUL- MALTEPE'de sokağa uçan çatının altında kalan otomobiller çıkarılırken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı sokağa uçtu. Çatı parçalarının altında sokakta park halinde olan 4 otomobil kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler çatı enkazını kaldırmak için çalışma başlattı. AFAD, Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve Maltepe İtfaiyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında enkaz altında kalan 4 otomobil çıkarıldı. Araçlarda hafif hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin, çatının enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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