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Maltepe'de temizlik işçilerinin eylemi devam ediyor
ÇAĞRI ÇALIŞKAN- İSTANBUL - MALTEPE Belediyesinin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. İşçilerin...
GENEL 26.10.2019, 22:30
ÇAĞRI ÇALIŞKAN- İSTANBUL - MALTEPE Belediyesinin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. İşçilerin eylemi devam ediyor.
Maltepe Belediyesi işçileri dün akşam Aydınevler Mahallesi'ndeki belediye garajında toplanarak, işten çıkarılan arkadaşlarını geri alıncaya kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini bildirdi. Dün saat 21.00 ile 04.00 arasında mesaisi olan işçiler, çöp kamyonlarını çalıştırmayarak oturma eylemi yaptı. İşçilerin eylemi bugün de devam etti.
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