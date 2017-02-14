Maltepe'de taksi durağına ateş açıldı: 1 yaralı

Ozan URAL / İSTANBUL,() MALTEPE'de bir taksi durağına önüne gelen bir araç içesinden ateş açıldı. Bu sırada durakta bulunan Serdar Cengeri isimli taksici yaralandı. Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında plakası belirlenemeyen bir otomobille taksi durağının önüne gelen şüpheliler cadde üzerinde bulunan taksi durağına rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta oturan Serdar Cengeri (41) isimli taksici omzundan yaralandı. Yaralanan taksi şoförü Cengeri olay yerine gelen ambulans tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ameliyata alındığı öğrenildi.

Taksi durağı çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu. Durak çalışanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Birkaç gündür taksi durağı çevresinde şüpheli şahısların tur attığını iddia eden Mehmet Ali Çolak isimli taksici, "Birkaç gündür durağın çevresinde tehditkar bir şekilde tur atıyordu bu malum şahıslar. Polisi arayarak ihbarda bulundum. Bunlar kayıtlarda mevcut. Bu mafya takımı silahlarıyla cirit atacak cesareti nereden buluyor. İçişleri bakanımız gereğini yapsın. Bu gece her zamanki gibi telefonlar bakıyordum. 00.30 sıralarında Kenan Evren Kışlası tarafından üç kişinin bulunduğu bir otomobil durağa gelerek bir-iki el ateş ettiler. Ardından hızlanarak bir-iki el daha ateş ettiler. Bunun sonucunda durakta oturan bir arkadaşımız yaralandı. Hastaneye kaldırılan arkadaşımız şuan ameliyatta" ifadelerini kullandı.