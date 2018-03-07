Maltepe'de silahlı kavga: 1 ölü - 1

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
MALTEPE Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() MALTEPE Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. FOTOĞRAFLI
07 Mart 2018 Çarşamba 13:58
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
MALTEPE Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
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