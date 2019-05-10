Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
(FOTOĞRAF)
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (FOTOĞRAF)
10 Mayıs 2019 Cuma 23:13
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
(FOTOĞRAF)
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