Maltepe'de patlama sonrası 6 katlı çöktü (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-MALTEPE'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. (FOTOĞRAF)

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:18