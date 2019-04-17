Maltepe'de oy sayımı tamamlandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() MALTEPE İlçe Seçim Kurulu'nda bin 89 sandıktaki yeniden oy sayım işlemi tamamlandı. Birleştirme tutanakların sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na verileceği öğrenildi.
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() MALTEPE İlçe Seçim Kurulu'nda bin 89 sandıktaki yeniden oy sayım işlemi tamamlandı. Birleştirme tutanakların sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na verileceği öğrenildi.
17 Nisan 2019 Çarşamba 00:33
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() MALTEPE İlçe Seçim Kurulu'nda bin 89 sandıktaki yeniden oy sayım işlemi tamamlandı. Birleştirme tutanakların sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na verileceği öğrenildi.
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