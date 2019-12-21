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Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı (1)
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere...
GENEL 21.12.2019, 22:05
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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