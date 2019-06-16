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Maltepe'de otomobil direğe çarptı: biri ağır, 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() MALTEPE'de yol tabelası direğine çarpan otomobildeki biri ağır iki kişi yaralandı Otomobilin motoru ise çarpmanın etkisiyle araçtan ayrıldı. Kaza, D-100 Karayolu İdealtepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana...

Maltepe'de otomobil direğe çarptı: biri ağır, 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() MALTEPE'de yol tabelası direğine çarpan otomobildeki biri ağır iki kişi yaralandı Otomobilin motoru ise çarpmanın etkisiyle araçtan ayrıldı. Kaza, D-100 Karayolu İdealtepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametine ilerleyen 34 JY 4574 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Saylan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol tabelası direğine  çaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü Süleyman Saylan ve yanındaki arkadaşı aracının içerisine sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Saylan ve arkadaşı sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yaralılardan birisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.  
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı. 

(FOTOĞRAFLI)
 
 

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