banner325

Son Dakika

Maltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kamerada

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Motokurye olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza,...

GENEL 28.08.2019, 17:07
Maltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kamerada

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Motokurye olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Bir kebapçıda motkuryelik yapan A.Y (17) yönetimindeki 77 DF 351 plakalı motosiklet, caddede kırmızı ışıkta geçtikten sonra, Başıbüyük Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DP 9235 plakalı minibüsün altında kaldı. Motosikletin üzerindeki A.Y, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi morgun kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:53
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0