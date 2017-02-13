Maltepe'de mesire alanı içerisindeki restoranda yangın



Uğur AYAZSIN - İSTANBUL () - MALTEPE Başıbüyük Mesire alanında bulunan bir restoranda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangın, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Mesire alanında bulunan bir restoranda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede ahşap kaplı duvarları sardı. İş yerinde bulunan iki çalışan dışarı çıktı ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ORMANLIK BÖLGEYE SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yanan iş yerinin arka kısmının ormanlık alan olması itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Yangının ağaçlara sıçramasını engelleyen itfaiye erleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.



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