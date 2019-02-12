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Maltepe'de marketten silahlı soygun; soyguncu kamerada

MALTEPE'de markete giren eli silahlı bir kişi, çalışanlara silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soyguncunun, markete giriş ve çıkış anı...

Maltepe'de marketten silahlı soygun; soyguncu kamerada

MALTEPE'de markete giren eli silahlı bir kişi, çalışanlara silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soyguncunun, markete giriş ve çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Filiz Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Eli silahlı bir kişi, kapanış saatini bir süre beklediği markete girdi. Çalışanlara silah doğrultarak onları etkisiz hale getiren soyguncu, kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alıp koşarak kaçtı. 
Soyguncunun markete giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın marketin dışında beklediği, ardından içeri girdikten sonra parayı alıp kaçtığı görülüyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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