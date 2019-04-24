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Maltepe'de inşaat alanına devrilen iş makinasının operatörü yaralandı

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL()-MALTEPE'de inşaat şantiyesinde çalışma yapan kepçe devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kepçe operatörü yaralandı. Cevizli Mahallesi Yelken Sokakta bulunan inşaat alanında...

Maltepe'de inşaat alanına devrilen iş makinasının operatörü yaralandı

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL()-MALTEPE'de inşaat şantiyesinde çalışma yapan kepçe devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kepçe operatörü yaralandı.
Cevizli Mahallesi Yelken Sokakta bulunan inşaat alanında hafriyat çalışması yapan iş makinası operatörü kullandığı aracın kotrolünü kaybetti. İş makinası inşaat alanına devrilirken, operatör Halit Kavak (57) aracın içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinasında mahsur kalan operatör, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kavak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kavak'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı olayla ilgili, "İtfaiyeyi gördüm. İnşaat şantiyesine girdiğini gördüm. Buradan bakınca sağda zaten çalışmalar vardı. Vinç devrilmiş, operatörün durumunu bilmiyorum. İtfaiye, polis ve ambulans geldi." dedi.
(FOTOĞRAF)

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