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Maltepe'de hırsız giren ev uyuşturucu serası çıktı
GENEL 24.01.2020, 12:15
MALTEPE'de hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 3 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakalarken, hırsızlık yapılan dairede uyuşturucu madde üretimi yapıldığını belirledi. Uyuşturucu madde yetiştiren 3 şüpheli de balkonda saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salı günü saat 18.30 sıralarında İdealtepe Mahallesi'ndeki bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, hırsızlık şüphelisi olan Kemal O. , Mehmet K. ve Gökhan T.'yi bina içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlığın gerçekleştirildiği dairenin kapı göbeğinin kırıldığını gören polis, dairenin içerisinde ağır kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine daire içerisinde arama yapan emniyet ekipleri, daire içerisinde 65 kök kenevir ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi. Dairenin boş olduğunu düşünen polis, evin balkon kısmında saklanmış olan Sezgin B. , Volkan G. ve Birol G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Balkona saklanan şüphelilerin ev içerisinde uyuşturucu madde üretimi yaptıkları anlaşıldı. Hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan Kemal O. , Mehmet K. , Gökhan T. ve daire içerisinde uyuşturucu madde üretimi yapan Sezgin B. , Volkan G. ve Birol G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salı günü saat 18.30 sıralarında İdealtepe Mahallesi'ndeki bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, hırsızlık şüphelisi olan Kemal O. , Mehmet K. ve Gökhan T.'yi bina içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlığın gerçekleştirildiği dairenin kapı göbeğinin kırıldığını gören polis, dairenin içerisinde ağır kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine daire içerisinde arama yapan emniyet ekipleri, daire içerisinde 65 kök kenevir ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi. Dairenin boş olduğunu düşünen polis, evin balkon kısmında saklanmış olan Sezgin B. , Volkan G. ve Birol G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Balkona saklanan şüphelilerin ev içerisinde uyuşturucu madde üretimi yaptıkları anlaşıldı. Hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan Kemal O. , Mehmet K. , Gökhan T. ve daire içerisinde uyuşturucu madde üretimi yapan Sezgin B. , Volkan G. ve Birol G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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