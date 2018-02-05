Maltepe'de girişi çöken binadakiler tahliye ediliyor(1)

Ertan KILIÇ- Ozan URAL/İSTANBUL,()-MALTEPE Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişinde çökmeler meydan geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı çökmenin ardından binada oturanlar itfaiye araç merdivenleriyle tahliye ediliyor.

(FOTOĞRAF)