Maltepe'de girişi çöken binadakiler tahliye ediliyor(1)

Ertan KILIÇ- Ozan URAL/İSTANBUL,()-MALTEPE Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişinde çökmeler meydan geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı çökmenin ardından binada oturanlar itfaiye araç merdivenleriyle tahliye ediliyor.
(FOTOĞRAF)
Ertan KILIÇ- Ozan URAL/İSTANBUL,()-MALTEPE Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişinde çökmeler meydan geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı çökmenin ardından binada oturanlar itfaiye araç merdivenleriyle tahliye ediliyor.