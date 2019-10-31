Maltepe'de çöp yığınlarını İBB'nin kıyı temizleme ekipleri topluyor

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () Maltepe Belediyesi'ndeki eylem nedeniyle biriken çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kıyı temizleme ekiplerinin yardımıyla toplanıyor.

Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın 480 temizlik işçisi geçtiğimiz Cuma günü iş bırakma eylemi başlattı. Maltepe'nin birçok mahallesinde atılan çöplerin birikmesi nedeniyle vatandaşlar, çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Maltepe Belediyesi, iş bırakan işçilerin yerine Belediyede farklı birimlerde çalışan personelleri görevlendirdi ve yeni temizlik işçisi alımı yaptı.

KIYI TEMİZLEME EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü de kıyı temizleme ekiplerini Maltepe'de biriken çöpleri toplamaları için görevlendirdi. Bir mahalle sakini, "Sadece biz değil herkes rahatsız bu durumdan. Çöpten kim rahatsız olmaz ki" dedi.

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