Maltepe'de çöp yığınlarını İBB'nin kıyı temizleme ekipleri topluyor
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () Maltepe Belediyesi'ndeki eylem nedeniyle biriken çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kıyı temizleme ekiplerinin yardımıyla toplanıyor. Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın...
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () Maltepe Belediyesi'ndeki eylem nedeniyle biriken çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kıyı temizleme ekiplerinin yardımıyla toplanıyor.
Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın 480 temizlik işçisi geçtiğimiz Cuma günü iş bırakma eylemi başlattı. Maltepe'nin birçok mahallesinde atılan çöplerin birikmesi nedeniyle vatandaşlar, çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Maltepe Belediyesi, iş bırakan işçilerin yerine Belediyede farklı birimlerde çalışan personelleri görevlendirdi ve yeni temizlik işçisi alımı yaptı.
KIYI TEMİZLEME EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ
İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü de kıyı temizleme ekiplerini Maltepe'de biriken çöpleri toplamaları için görevlendirdi. Bir mahalle sakini, "Sadece biz değil herkes rahatsız bu durumdan. Çöpten kim rahatsız olmaz ki" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5