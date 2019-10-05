Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek aldı.

(FOTOĞRAF)