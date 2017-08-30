Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Maltepe'de 30 Ağustos Fener Alayı

Ramazan EĞRİ/İstanbul, ()- MALTEPE Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95’inci yıldönümünü nedeniyle Fener Alayı düzenlendi.  Zaferin 95’inci yıldönümüne özel olarak yapılan etkinlikler kapsamında, belediye önünden...

Maltepe'de 30 Ağustos Fener Alayı

Ramazan EĞRİ/İstanbul, ()- MALTEPE Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95’inci yıldönümünü nedeniyle Fener Alayı düzenlendi. 
Zaferin 95’inci yıldönümüne özel olarak yapılan etkinlikler kapsamında, belediye önünden meydana doğru vatandaşlar ellerinde meşaleler ve pankartlarla fener alayı gerçekleştirdi. 
Yürüyüş sırasında bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç," Ülkemizin, milletimizin diriliş yıldönümü. Bundan 95 Yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte Anadolu halkı adına yola çıkarak mazlum milletler adına bir tarih yazdı. 95 yıldır bu gökkubenin altında başımız dik alnımız açık bir şekilde, hem İstiklal Marşımızı söylüyorsak, hem özgürlük şarkılarını söylüyorsak bunu Atatürk'e, İsmet İnönü'ye ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bize düşen bu Cumhuriyet'e hep beraber sahip çıkmaktır" dedi. 
Etkinlikler çerçevesinde ilçe meydanında ünlü sanatçı Onur Akın da konser verdi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314