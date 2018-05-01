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Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı (2)

Özden ATİK - Ömer HASAR - Taner YENER / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'de gerçekleştirilen kutlamalar...

Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı (2)

Özden ATİK - Ömer HASAR - Taner YENER / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'de gerçekleştirilen kutlamalar devam ediyor.
Kutlamaların yapıldığı Maltepe miting alanına çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların girişi saat 13.30 sıralarında tamamlandı. Alanda sendika örgütlerinin ve parti bayraklarıyla "Herkese adalet, herkese iş", "Yaşasın 1 Mayıs", "Yaşasın direniş" yazılı parkartlar açıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN FOTOĞRAFINA DA YER AYRILDI
1 Mayıs için kurulan dev platformun yanındaki bölümde, CHP Milletkvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekci, Ali Şeker ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP Milletvekilleri Pervin Buldan ve Rıdvan Turan ile Genco Erkal, Rutkay Aziz ve Ferhat Tunç da yer aldı. Bu bölümde halen Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı konularak bir sandalye ayrıldı. Katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda daha sonra DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler seslendirilerek Enternasyonel Marşı seslendirdi. 

(FOTOĞRAF)

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